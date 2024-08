Verona-Napoli 3-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli cade sul campo del Verona, parte malissimo il campionato degli azzurri, finisce 3-0 con un gol del nuovo acquisto Livramento e la doppietta di Mosquera. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Non ha responsabilità sui gol, fa il suo dovere. Sul 2-o fa anche una parata importante su Mosquera.

DI LORENZO 5,5: Crea la maggior parte delle occasioni del Napoli, serve il cross per il colpo di testa di Anguissa e impegna Montipò sul primo palo. Forse solo sul terzo gol perde completamente Mosquera.

RRAHMANI 5: Inguardabile nel secondo tempo, regala il pallone al Verona nell’azione del secondo gol, dovrebbe essere il leader difensivo, non tiene mai le distanze giuste.

JUAN JESUS 4,5: Non chiude lo scivolamento nell’azione del primo gol, è distratto, poco reattivo anche in occasione di quello di Mosquera. È timido anche nella costruzione del gioco. (Dal 79′ Ngonge 5,5: Prova almeno a calciare due volte in porta, basta poco per venir fuori dalla mediocrità)

MAZZOCCHI 5: Tecnicamente spreca tante soluzioni soprattutto nel primo tempo, s’adatta anche a sinistra nella ripresa ma la musica non cambia.

ANGUISSA 5: Colpisce la traversa, s’inserisce per un colpo di testa, ci prova a dare il suo contributo ma nella ripresa anche lui perde la bussola in una squadra che smarrisce le distanze.

LOBOTKA 5: Il dato più grave è che anche lui perde la strada della qualità e della precisione in un contesto di squadra avvilente soprattutto nella ripresa.

SPINAZZOLA 5: Gli manca l’esplosività, il cambio di passo, è imballato, sulle gambe, non produce mai uno spunto degno di nota. (Dal 52′ Olivera 5,5: Porta un po’ di energia in più ma servirebbe più qualità, nell’azione del secondo gol perde un contrasto sanguinoso)

POLITANO 5: Ci prova, tenta la strada degli spunti personali ma spesso è fumoso, poco efficace.

SIMEONE 4,5: Praticamente mai incisivo, prova a muoversi spalle alla porta soprattutto ma fa poco tranne qualche triangolazione. (Dal 79′ Cheddira 5: Entra nella mischia ma non riesce ad incidere, è completamente evanescente, anche da lui sotto il profilo tecnico nello stretto ci si aspetta di più)

KVARATSKHELIA 5: Crea molto poco, poi nei minuti di recupero del primo tempo viene anche sostituito per problemi fisici e il Napoli diventa ancora più piatto. Spreca un’occasione clamorosa a tu per tu con Montipò (Dal 49′ Raspadori 5: Prova ad andare tra le linee ma non riesce a fornire la qualità di cui avrebbe bisogno il Napoli)

CONTE 4: Mi dispiace ma lo sfogo sul mercato per un club, che con l’arrivo di Neres, supera i 70 milioni impegnati sul mercato non può trovare sponda in una prestazione così imbarazzante soprattutto nel secondo tempo. La squadra non reagisce dopo l’1-0, Di Lorenzo, uno degli uomini più pericolosi, viene tenuto tutta la partita da braccetto invece d’incidere già nell’intervallo con un cambio.

A cura di Ciro Troise