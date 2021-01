Dopo la sconfitta in Supercoppa, il Napoli crolla ancora al Bentegodi, subisce la seconda rimonta stagionale dopo quella rimediata contro la Spezia. Gli azzurri cadono per la terza volta nel 2021, in cui il Napoli ha perso la metà delle partite giocate. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 5.5: Non trasmette mai autorevolezza e personalità nelle uscite, para su Lazovic nel primo tempo ma il gol del pareggio del Verona nasce da un suo rinvio errato e non è stato l’unico durante la gara.

DI LORENZO 4,5: Sul gol del pareggio è in netto ritardo nel compiere la diagonale difensiva, anche sulla rete di Zaccagni non interviene nel modo giusto.

MAKSIMOVIC 5: Tanti errori nelle letture, negli interventi in area di rigore è spesso poco efficace, sembra soffrire i duelli sia nel primo che nel secondo tempo.

KOULIBALY 6: Uno dei migliori, crolla solo nella ripresa quando il Verona lo mette in mezzo ma nei duelli è anche oggi uno tra i più efficaci, soprattutto quando il Napoli è in partita.

HYSAJ 5,5: In fase difensiva tiene più o meno botta, in quella offensiva non riesce mai ad incidere, cincischia troppo nel momento dell’esecuzione quando potrebbe andare al cross.

DEMME 6: Uno dei migliori, ha due occasioni da gol nel primo tempo, per intensità è il più continuo, rimedia un’ammonizione che costa caro poi nell’evoluzione della partita. (Dal 65′ Politano 5,5: Prova a mettere in difficoltà con le sue percussioni la difesa del Verona ma è fumoso al momento dell’esecuzione)

BAKAYOKO 4,5: In condizioni pessime, commette tanti errori nel palleggio, nelle letture difensive, sul secondo gol gli sfugge Barak che s’inserisce alle sue spalle. (Dall’83’ Elmas s.v.: Entra a partita ormai quasi compromessa, una decina di minuti, troppo poco tempo per una valutazione)

LOZANO 6: Fa gol, sembra indirizzare la partita, è l’uomo più pericoloso ma cala nella ripresa, resta comunque il migliore in campo del Napoli.

ZIELINSKI 4,5: Un corpo morto, non incide mai nella partita, non riesce mai a legare il gioco, sbaglia tantissime giocate. (Dall’83’ Lobotka s.v.: Pochi minuti per il centrocampista slovacco, non può meritare una valutazione seria)

INSIGNE 5: Prestazione non esaltante, entra gradualmente in partita ma non gli riesce mai la giocata, viene meno al momento dell’esecuzione in tante situazioni. (Dal 60′ Mertens 4,5: Entra malissimo in partita, è suo l’errore da cui nasce l’azione del terzo gol del Verona)

PETAGNA 5,5: Non è al 100% ma non molla mai, combatte sempre, riesce anche a vincere qualche duello, dal suo contributo nasce l’occasione di Demme, quando Silvestri respinge la conclusione del centrocampista tedesco. (Dal 65′ Osimhen 5: È lontano dalla migliore condizione e si vede, non riesce mai ad incidere anche per il momento in cui è entrato)

A cura di Ciro Troise