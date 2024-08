Verona-Napoli, le probabili formazioni: Buongiorno in dubbio

Comincia il viaggio del Napoli in campionato con Antonio Conte in panchina. La prima tappa sarà Verona come due anni fa, quando poi a fine stagione si festeggiò lo scudetto. Il Napoli è ancora un cantiere aperto, il mercato procede a rilento ma almeno per qualche ora la parola passerà soltanto al campo. In porta ci sarà Meret, per la difesa c’è l’incertezza relativa a Buongiorno. Il difensore ex Torino ha rimediato giovedì una distorsione alla caviglia sinistra, la sta smaltendo, è stato convocato. Domani Conte, lo staff tecnico e quello medico prenderanno la decisione più opportuna in merito al suo impiego. C’è ottimismo, in tal caso i tre difensori sarebbero Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Mazzocchi e Spinazzola saranno gli esterni, Anguissa e Lobotka si muoveranno in mezzo al campo. Con Folorunsho e Gaetano ai margini, le alternative in mezzo al campo saranno Coli Saco e Iaccarino, reduci dalle esperienze in prestito rispettivamente al Monopoli e all’Ancona. In attacco, in attesa di David Neres e Lukaku, Politano e Kvaratskhelia nel 3-4-2-1 agiranno a ridosso di Raspadori che dovrebbe agire al centro dell’attacco, con Simeone arma a gara in corso. Il Verona anche ha un paio di dubbi: il terzino sinistro Frese è in dubbio ma dovrebbe farcela, rientra Faraoni e anche le condizioni di Suslov vanno monitorate visto che soffre per un’infiammazione al tendine e al suo posto è pronto Kastanos.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Frese; Serdar, Duda; Kastanos, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

