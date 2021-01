Verona-Napoli, pochi cambi per Gattuso: le probabili formazioni

Il Napoli, dopo la delusione per la Supercoppa, riparte dal Bentegodi. A Castel Volturno gli azzurri hanno avuto anche uno striscione d’affetto e sostegno da parte degli ultras della Curva B, il messaggio è rivolto soprattutto ad Insigne: “Chi osa può sbagliare”. Il Verona è una delle rivelazioni del campionato, la formazione di Juric ha ben figurato soprattutto contro le big, solo l’Inter è riuscita a batterla. Il Milan, la Roma e la Juventus si sono fermate sul pareggio, l’Atalanta e la Lazio hanno perso, si tratta di una squadra ostica che fa dell’intensità il suo principale punto di forza, gioca con i duelli a tutto campo, ha una delle migliori difese del campionato, la seconda dopo il Napoli.

Juric potrebbe tenere Lazovic in panchina come arma a gara in corso. In porta ci sarà Silvestri, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Gunter, Magnani e Lovato, sulle fasce dovrebbe toccare a Faraoni a destra e Dimarco a sinistra con Ilic e Tameze in mezzo al campo, Barak e Zaccagni alle spalle di Kalinic.

Gattuso dovrebbe cambiare poco, la notizia più bella è il ritorno di Osimhen che andrà in panchina, tra i titolari non ci saranno tante novità. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, l’ex Rrahmani, Koulibaly e Hysaj, Demme e Bakayoko agiranno in mediana con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Petagna. Mertens dovrebbe essere ancora un’arma a gara in corso, giovedì contro lo Spezia in Coppa Italia sia lui che Osimhen potrebbero aumentare il minutaggio.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Magnani, Lovato; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

A cura di Ciro Troise