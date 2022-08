Verona-Napoli, le probabili formazioni: azzurri col 4-3-3, Meret tra i pali

È Ferragosto ma scende il Napoli in campo, alle ore 18:30 si riparte per una nuova stagione. Un’annata anomala, con il Mondiale che imporrà lo stop per circa due mesi, il mercato ancora in corso per le prime quattro giornate con il Napoli che ha ancora la rosa da completare. Nei convocati ci sono già gli effetti della campagna trasferimenti: Simeone non ci sarà al Bentegodi, non è stato ancora ufficializzato il suo acquisto, gli annunci arriveranno domani. Petagna ha già debuttato al Monza e il Napoli a Verona avrà solo Osimhen come punta di ruolo, Ambrosino sta recuperando da un’infiammazione al ginocchio, tornerà in gruppo martedì. Manca anche Fabian Ruiz, prenotato dal Paris Saint Germain nell’ambito dei dialoghi che dovrebbero portare anche Keylor Navas alla corte di Spalletti.

In attesa del portiere costaricense, poichè Sirigu non è ancora al massimo della condizione, tra i pali oggi ci dovrebbe essere Meret, dando un calcio alle voci di mercato che lo darebbero ai margini o in uscita se dovesse arrivare Keylor Navas. Il Napoli dovrebbe essere, quindi, quello che più o meno si è visto durante le amichevoli estive. L’impianto è il 4-3-3, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, Lobotka fungerà da vertice basso con Anguissa e Zielinski nel ruolo di interni di centrocampo, pronti a sostenere il tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Spalletti avrà solo Politano e Ounas come armi offensive dalla panchina per provare a cambiare la partita.

Il Verona cerca il riscatto dopo il ko in Coppa Italia

Il Verona arriva a questa gara dopo la sconfitta per 4-1 in Coppa Italia contro il Bari, con tensioni, polemiche e anche qualche assenza come per esempio quelle di Ceccherini e Veloso. Tudor, dopo l’esonero di Di Francesco, era riuscito a ripristinare il valore che aveva creato Juric. L’ex Juve ora è all’Olympique Marsiglia, il Verona ha scelto Cioffi che nella scorsa stagione ha lavorato molto bene all’Udinese.

I gialloblù dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2, in porta ci sarà Montipò, Coppola, Gunter e Davidowicz agiranno in difesa, Faraoni e Lazovic saranno gli esterni, Tameze, Hongla e Ilic lavoreranno in mediana a supporto della coppia d’attacco formata da Lasagna e Henry. Cioffi ha anche qualche risorsa preziosa dalla panchina come Barak, Djuric e Piccoli.

Ecco le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. A disp.: Berardi, Chiesa, Amione, Magnani, Terracciano, Retsos, Cortinovis, Sulemana, Barak, Djuric, Piccoli. All. Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Olivera, Demme, Elmas, Zerbin, Politano, Ounas. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise