Il Napoli espugna il Bentegodi con una doppietta di Osimhen, vince con una prestazione autorevole sotto il profilo dell’organizzazione tattica, della concentrazione, della capacità di leggere i momenti delle gare. La doppietta di Osimhen apre la strada della vittoria, poi soffre nel finale dopo il gol di Faraoni. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Sul gol può farci poco, il Napoli teme quando rimedia una contusione per un intervento di Ceccherini che andava sanzionato. Preciso nella gestione del pallone con i piedi.

DI LORENZO 7,5: Il migliore in campo. Prestazione eccelsa nella tenuta della linea difensiva, serve l’assist ad Osimhen per il secondo gol azzurro. Una sola mezza disattenzione, quando ha un attimo di ritardo nella chiusura su Tameze quando arriva il gol di Faraoni.

RRAHMANI 6,5: Puntuale, preciso, con Koulibaly comanda bene la linea difensiva. Lavora con grande attenzione, bravo anche nell’impostazione del gioco, nella ricerca del gioco in verticale per Osimhen.

KOULIBALY 7: Leader difensivo, trascinante in qualche intervento come quelli per Faraoni, ci mette personalità, senso della leadership nel comandare la retroguardia. Si fa sentire nel momento opportuno, quando sull’1-2 è costretto ad intervenire nella copertura su Barak su un altro cross pericoloso.

MARIO RUI 6: A livello dell’impostazione del gioco fa molto bene, colpisce una traversa di destro nel finale. L’unico errore è la lettura in ritardo sull’inserimento di Faraoni anche se non è una novità, nel confronto fisico dentro l’area di rigore soffre tanto ma la prestazione complessivamente è buona. Va vicino al gol anche nel primo tempo, gli viene annullato per un fallo su Faraoni.

ANGUISSA 7: È un gioiello prezioso, ha finalmente ritrovato un’ottima condizione fisica. Fornisce equilibrio, fisicità, vince duelli, è bravo ad aggirare gli avversari, nella tenuta del campo. Le sue caratteristiche sono state importanti ad inizio stagione, lo saranno anche nel finale se riuscirà a stare bene.

LOBOTKA 6,5: Mette ordine, gestisce bene il palleggio, non ricordo un errore nel passaggio. È un po’ scolastico nelle scelte ma va benissimo così.

FABIAN RUIZ 6,5: Pulisce bene il pallone, fornisce qualità nella gestione del gioco e va anche due volte vicino al gol, con due conclusioni dal limite dell’area. Nella ripresa anche, in tutti i momenti della partita, è intelligente in tutte le letture di gioco. (Dal 90′ Zielinski s.v.: Pochi minuti per lui in cui, però, poteva far circolare il pallone con più qualità. È troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

POLITANO 6,5: Inventa il cross per Osimhen, come accadde già a Leicester e a Venezia. È una giocata decisiva perchè mette la partita su binari congeniali al Napoli. Lavora bene sulla catena di destra con Di Lorenzo. (Dal 63′ Elmas 6: Lavora tanto e bene, batte la rimessa laterale da cui nasce il 2-0, va anche al tiro sotto porta ma trova la risposta di Montipò. Deve migliorare anche lui nelle scelte, in un’occasione potrebbe mettere Insigne in condizione di far gol e, invece, affretta la conclusione e calcia alto sopra la traversa)

OSIMHEN 7,5: Commette degli errori nelle scelte, nel modo di stare in campo ma è devastante, trasforma in oro i palloni che tocca dentro l’area di rigore avversaria. Il Napoli stavolta lo sfrutta meglio con Politano, Lozano, Elmas e Insigne che sono più vicini a lui, lo servono di più e meglio. (Dal 90′ Petagna s.v.: Un peccato perchè entra e s’infortuna, rimedia almeno uno stiramento, gli esami strumentali domani faranno chiarezza. Dal 94′ Ghoulam s.v.: Entra nel finale, pochissimi minuti per lui, è attento quando c’è da difendere sui lanci del Verona)

LOZANO 5,5: Tatticamente fa la partita giusta, lavora bene in pressione su Sutalo, deve far meglio nelle scelte, nel primo tempo può attaccare lo spazio centralmente e calciare verso la porta, invece, serve male Osimhen. Sbaglia anche in altre situazioni, fa partire l’azione del tiro a giro di Fabian Ruiz che termina a lato. (Dal 63′ Insigne 6: Entra molto bene, con il piglio giusto, ricerca subito la qualità con un paio di spunti e la palla per Osimhen. Se Elmas gli avesse servito il pallone, nel finale poteva anche cercare il gol)

SPALLETTI 7: Trasforma il clima, riporta l’entusiasmo dopo la depressione, lo fa preparando alla perfezione la partita tatticamente. Valorizza la solidità difensiva della sua squadra, mai il Verona è stato così poco produttivo in fase offensiva. Prepara bene gli attacchi sulla catena di destra e non è un caso che i gol arrivino da quel lato. Cambia sistema di gioco, passa al 4-3-3, riesce a trasferire alla squadra la sensibilità ai duelli e alla “partita sporca”, gioca anche sulla comunicazione entrando nella testa dei suoi ragazzi.

Ecco il tabellino del match:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic (46′ st Ilic), Depaoli (38′ pt Bessa); Barak (46′ st Cancellieri), Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Casale, Flakus, Coppola, Turra, Hongla, Praszelik, Terracciano. Allenatore: Tudor

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (18′ st Elmas), Osimhen (45′ st Petagna) (50′ st Ghoulam), Lozano (18′ st Insigne). A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Juan Jesus, Mertens, Zielinski, Ounas, Zanoli. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Doveri

MARCATORI: 14′ pt Osimhen (N), 26′ st Osimhen (N), 32′ st Faraoni (V)

NOTE: Espulso Ceccherini (V) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gunter, Ceccherini, Ilic, Faraoni (V); Recupero: 2′ pt, 6′ st.