VIDEO – De Laurentiis: ”La Coppa Italia è un giusto compenso per una stagione iniziata male. Abruzzo? Ci sono grandi strutture”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Videocittànews dal ritiro a Castel di Sangro in merito agli azzurri e all’accoglienza in Abruzzo. Di seguito le sue parole.

Bilancio – E’ stato amore a prima vista: qui ho trovato grandi struttura e gente estremamente organizzata. Grande cultura d’impresa, non è una cosa comune da trovare. Grandi strutture alberghiere e impianti funzionali per un ritiro estremamente impegnativo: ospitano infatti 36 calciatori del Napoli. Tre campi, un palazzetto dello sport, un campo con erba in sintetica e un ristorante innovativo.

Incontro sport e alimentazione – Abbiamo un corpo che può campare 150 anni, ma diminuiamo queste capacità con tutte stupidaggini e l’ignoranza che ci governa: bisogna concentrarsi lì. Il convegno era importante perché il professore Ricordi è il massimo in materia di diabetologia.

Coppa Italia – E’ la terza che vinciamo della nostra generazione. E’ un giusto compenso per un recupero di una stagione che era partita molto male, è stato un passaporto per tornare in Europa. Speriamo che ciò che si seminerà qui si raccoglierà durante la stagione”.