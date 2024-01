VIDEO – De Laurentiis: “Osimhen via? Lo sapevamo: Real, PSG o Premier. Zielinski? Marotta non si sta comportando bene. Su Mourinho…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, a margine dell’Assemblea di Lega: “Mourinho non c’entra niente con il Napoli. Stava alla Roma e non so se possa andare presso un’altra squadra. E’ un grandissimo allenatore, simpatico e irruento. E’ portoghese e amo i portoghesi, ma il suo destino forse sarà all’estero, non a Napoli. Osimhen? Lo sapevamo, già da questa estate. La nostra trattativa è stata molto amicale e lunga. Sapevamo perfettamente che sarebbe andato o al Real Madrid, al PSG o una squadra inglese. Zielinski? E’ un bravo ragazzo. E’ stato 8 anni al Napoli, poi certe storie finiscono da sole. Se vuole restare, bene, ma se vuole andare perchè ha un procuratore che sente la puzza del denaro, magari avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli. Zielinski prende uno stipendio più alto di quello che prenderebbe all’Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma gliel’ho detto col sorriso”.