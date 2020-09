VIDEO IAMNAPLES – ADL sulla Cantera: “Difficile investire in un territorio senza valori, meglio acquistare giocatori dal Verona…”

Nel corso della conferenza stampa odierna Aurelio De Laurentiis ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla Cantera. Ecco le sue parole:

“Cittadella per la cantera a Castel di Sangro? Le cantere sono difficili, se haI un giocatore di 17-18 anni bravo in Primavera, lo bruci facendolo giocare in prima squadra o lo mandi a giocare in B o in C? Questo discorso delle cantere lo coltivavo all’inizio, si tratta di un territorio difficile, i genitori appena possono vanno al Nord, questo è un Paese in mano alla delinquenza. Quanti di quelli che salutiamo appartengono alla criminalità organizzata che è dappertutto, è un fatto mondiale? Sono delinquenze radicate, i figli si sono laureati ad Harvard, sono proprietari di tutta Manhattan. Senza valori ed etica, è difficile investire su un territorio, preferisco trovare un giocatore del Verona e pagarlo 3 milioni”. Ecco il video di Iamnaples.it: