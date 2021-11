VIDEO IAMNAPLES – Frustalupi: “Gran prestazione di Idasiak, gara bruttina ma trovata la vittoria e la consapevolezza giusta”

Vittoria di misura del Napoli di Frustalupi che batte 1 a 0 il Lecce e si porta al secondo posto in solitaria in classifica. Ecco le parole del tecnico della Primavera azzurra ai microfoni di Iamnaples.it:

“Oggi abbiamo sofferto molto, anche troppo. Siamo stati fortunati ed il nostro portiere ha fatto interventi importanti. Idasiak è uno dei nostri punti di forza, sapevamo che il Lecce veniva da una sconfitta importante e avrebbe messo tanta intensità. La partita è stata bruttina dal punto di vista estetico, ma con grande cuore e compattezza e voglia di portare a casa punti. La classifica? Lascia il tempo che trova, io devo migliorare i ragazzi e non guardiamo la classifica. L’obiettivo della società è mantenere la categoria, noi cercheremo di farlo, ora dobbiamo pensare al prossimo match e via cosi. Crescita squadra? Siamo cresciuti nella compattezza e nella consapevolezza di poter far parte di questo campionato, credo che il gruppo abbia capito che a certi livelli bisogna aiutarsi l’uno con l’altro, questa è la cosa che i ragazzi imparino e mi sembra che ho visto ciò. Linea difensiva e attacco in emergenza? Sicuramente le assenze sono importanti, ma bisogna sopperire alle assenze, Mercurio oggi ha fatto bene nonostante non era facile per lui, ha dato il suo contributo cosi come Cioffi. Dietro Mane ha sostituito bene Costanzo, in attacco si poteva fare meglio ma abbiamo portato a casa il risultato. I ragazzi meritano i complimenti. La presenza di Dominichini? Per i ragazzi il viaggio di Mosca è stata una grande esperienza, senza dubbio è stata una complicazione per noi, ma compito della Primavera è aiutare anche la prima squadra, in questo momento in difficoltà a causa dei positivi e degli infortunati”. Ecco il video di Iamnaples.it: