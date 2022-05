VIDEO IAMNAPLES.IT – Playoff Under 16, Napoli-Fiorentina 0-4: Ecco gli highlights del match

Gara d’andata dei quarti di finale del campionato di Under 16 e pesante sconfitta per il Napoli che non riesce mai ad entrare in partita contro una Fiorentina più concreta in attacco e soprattutto più solida in difesa. 2 gol nel primo tempo e 2 gol nel secondo tempo per i toscani che hanno sempre controllato con molta autorità il match. Nella giornata di mercoledì in terra toscana andrà in scena il ritorno di questo quarto di finale tra Fiorentina e Napoli

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Dario Gambardella