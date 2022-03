VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 1, Napoli-Empoli 2-2: Ecco gli highlights del match

Ottima prestazione per la Primavera 1 di Frustalupi che però esce dal campo con l’amaro in bocca dopo il gol dell’Empoli nell’ultimo minuto di recupero. La gara è controllata dagli azzurrini che chiudono il primo tempo in vantaggio di 1-0 con il gol di Coly Saco. La ripresa è ben gestita, arriva il 2-0 a firma di D’Agostino e la partita sembra in cassaforte. Dall’80’ in poi c’è solo Empoli che sale in cattedra, prima il gol del 2-1 con Lozza e poi l’errore di Idasiak che si fa anticipare in uscita da Guarino che sigla il gol del clamoroso 2-2.

Ecco gli highlights del match

A cura di Ciro Troise e Russo Francesco