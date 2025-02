VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 2, le parole del tecnico Rocco nel post partita di Napoli-Spezia

Dario Rocco, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia per 2-0:

Sulla vittoria senza prendere gol – “E’ stata una prestazione fatta bene dal primo all’ultimo minuto. L’hanno gestita benissimo, ci sono stati anche momenti in cui bisognava tener palla e l’hanno fatto molto bene. Sono un po’ dispiaciuto, perché si poteva fare qualcosa in più davanti, c’erano spazi e dobbiamo avere la fame di far gol sempre, perché ci serviranno tanti gol per affrontare certe partite. Sono contento per Ballabile che ha fatto doppietta, poteva fare qualcosa anche Borriello, mi spiace per Raggioli che ha fatto una grandissima partita, si è sacrificato tanto, però magari poteva segnare anche lui”.

Un commento sui subentrati e su Lorenzo Russo – “L’ultima partita Russo l’ha giocata a maggio, non bisogna avere assolutamente fretta, lo dobbiamo rimettere in piedi. E’ un talento, un giocatore importante, quindi nel settore giovanile la prima cosa è non avere fretta. Si deve mettere a posto ed è un giocatore importante da consegnare alla prima squadra. Perché la sua qualità non se ne vede tanta in giro, lo voglio lasciare sereno, deve lavorare tanto. Ha qualità, nessuno deve insegnargli niente”.

Sull’addio di Gioielli e il mercato – “Abbiamo fatto un po’ di mercato e siamo un po’ più equilibrati nella rosa. Un po’ tutti devono sopperire all’assenza di Gioielli e lo possono fare. Di Martino è entrato molto bene, Cimmaruta ha fatto una grandissima partita, ci dobbiamo aiutare tutti e dare il massimo, poi chi sta bene e meglio gioca. Non è che un giocatore deve sostituire Gioielli, dobbiamo trovare pure un altro tipo di assetto, perché poi sono arrivati ragazzi nuovi e bisogna assemblarli. Quindi c’è del lavoro da fare. Sono contento, perché sono ragazzi seri, vedi Lorenzo (Russo, ndr) è venuto con grande umiltà e voglia di far bene. Poi abbiamo preso Mboumbou, è arrivato stanotte, volevo regalargli dieci minuti, però non me la sentivo nei confronti di Pinzolo che si allena sempre bene”.

Vittoria in casa con zero rischi e Frosinone avanti – “Del Frosinone non c’interessa, non dobbiamo pensare a loro, ma a migliorare il nostro percorso e fare bene fino alla fine. Loro stanno facendo un campionato a parte, gli facciamo i complimenti, però noi non dobbiamo concentrarci su di loro, perché ci sono tante squadre che possono pensare al Frosinone come l’Ascoli, il Benevento. Soddisfatto sì, stiamo facendo un buon lavoro, dobbiamo continuare a crescere e migliorare”.

Su Mboumbou e Popovic – “Mboumbou è arrivato stanotte, non lo conosciamo benissimo, sappiamo che è molto strutturato quindi ti può dare forza e peso in avanti. Si devono mettere a disposizione di una squadra che è seconda in classifica e sta facendo bene. Non ho nessuna intenzione di svalutare i ragazzi che abbiamo, si metterà a disposizione e ben venga che ci dia una mano. Popovic sta crescendo, bisogna fare un lavoro d’inserimento. Non conosceva la lingua, a livello tattico va disciplinato, poi ha i colpi. Pian piano farà vedere qualcosa di bello, io credo in lui. Però bisogna stare anche un po’ sereni su di lui, sappiamo che è stato fatto un investimento, però bisogna inserirlo in Italia. Viene da un altro campionato. Che io sappia resta fino a fine stagione, sono contento perché è un ragazzo eccezionale che si deve inserire nel nostro contesto e lo sta facendo molto bene”.

Sui gol subiti – “Con l’Ascoli non abbiamo fatto bene, poi con le altre il gol lo possiamo prendere. Bisogna essere umili, però se fai un gol in più degli altri… Noi abbiamo quel tipo di forza, abbiamo tanti trequartisti forti, attaccanti bravi, terzini che accompagnano. La nostra forza dev’essere segnare. Poi possiamo rischiare qualcosa, a me non piace stare dietro, difendere e poi ripartire, anche se in alcuni momenti va fatto. La nostra forza dev’essere quella di attaccare, è quello che ci ha portato oggi a essere secondi”.