La Primavera del Napoli spreca l’occasione di vincere in casa contro l’Ascoli e chiudere i giochi per il terzo posto nei play-off. Pareggio a reti bianche e con poche emozioni per la squadra di mister Tedesco che con i 3 punti avrebbe messo in cassaforte il terzo posto che significa giocare in casa la prima sfida nei play-off per andare in Primavera 1.

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise