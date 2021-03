VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 2, Napoli-Pisa 1-1: Ecco gli highlights del match

La Primavera di Cascione non va oltre l’1-1 contro il Pisa nella quindicesima giornata di Primavera 2. Buon primo tempo per gli azzurri che però non riescono a concretizzare tutte le occasioni che creano e questa imprecisione la pagano nel secondo tempo quando i toscani trovano il pareggio. Al 49′ Gaffi sorprende la difesa partenopea e trova l’1-1, da quel momento in poi il Napoli non riesce più a trovare la via della porta del Pisa che si chiude bene e porta un punto a casa.

Ecco gli Highliths del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise