Tutto facile per L’Under 15 del Napoli che al Centro Sportivo Kennedy vince e convince contro il Lecce e trova la sua sesta vittoria consecutiva. Partita mai in discussione che il Napoli chiude nel primo tempo e controlla nella ripresa, gli avversari non riescono mai a tirare in porta e quindi a rendersi pericolosi. Nel prossimo match i partenopei affronteranno la Roma ed andranno a caccia del primo posto.

Ecco gli Highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise