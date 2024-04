VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 16, Napoli-Parma 0-3: Ecco gli highlights del match

L’Under 16 del Napoli subisce una sonora sconfitta in casa ai danni del Parma e deve dire addio alle già risicate speranze per andare ai playoff. La partita ha pochi sussulti, gli emiliani la indirizzano subito al 17esimo con un colpo di testa del 2009 Diallo. Alla fine del primo tempo il gol di Muto fa scaldare gli animi in campo ma soprattutto in tribuna. La partita non ha più nulla da dire, il Parma entra in campo ed addirittura segna il terzo gol con Arcuri che chiude definitivamente i giochi

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise