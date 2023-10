VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 16, Napoli-Sassuolo 2-2: gli highlights del match

Dopo il pareggio contro la Juve, arriva il secondo punto per il Napoli under 16. Eppure gli azzurrini sono stati veramente ad un passo dalla vittoria, ma il risultato dice 2-2 contro i pari età del Sassuolo. Gara che si mette in discesa quando al 3′ Barbella la sblocca immediatamente attaccando bene la profondità. Nella ripresa c’è anche il raddoppio firmato Aprea che trova un bel destro al volo. Sul finale, però, reagiscono gli emiliani, prima con la rete di Wiredu (viziata da una spinta precedente di Roli) e poi con il mancino su punizione dal limite di Costabile, praticamente agli sgoccioli. Non si va oltre il pareggio, dunque: un risultato che sa di beffa per il Napoli per come era stata indirizzata la partita.