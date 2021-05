Stop al Centro Sportivo Kennedy per gli azzurrini guidati da Carnevale che non trovano i 3 punti contro il Benevento. Gara dominata dal Napoli per più di un’ora ma al primo affondo i sanniti trovano il vantaggio con la compartecipazione dell’arbitro che affida un rigore “molto generoso” alle streghe. I partenopei perdono la vetta della classifica a discapito proprio del Benevento e torneranno in campo fra 2 settimane.

Ecco gli Highlights del match

A cura di Ciro Troise e Russo Francesco