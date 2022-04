L’Under 17 azzurra ferma la sua corsa e viene fermata dalla Lazio al Centro Sportivo Kennedy. A decidere il match in favore dei biancocelesti è Brasili che la mette alle spalle di Turi al 63′. Tantissime le occasioni per il Napoli che però non riescono mai ad essere concreti non aiutati anche dalla buona sorte.

Ecco gli highlights del match

A cura di Francesco Russo