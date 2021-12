VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Lecce 1-1: Ecco gli highlights del match

Pareggio scialbo dell’Under 17 del Napoli che non riesce ad avere la meglio del Lecce in una partita che si era subito messa bene con il gol nei primi minuti di Vigliotti. I pugliesi non mollano ed al 18esimo trovano subito il pareggio con una rete dalla distanza di Mariano che sfrutta anche un’errore di Turi. La squadra di Liguori non riesce mai ad essere incisiva e la partita si spegne su questo risultato vagando sempre su un sottile equlibrio.

Ecco gli Highlights del match

A cura di Francesco Russo e Ciro Troise