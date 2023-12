VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Parma 2-1: Ecco gli highlights del match

Arriva la prima vittoria in campionato per l’Under 17 del Napoli che in 9 contro 11 trova i 3 punti al Centro Sportio Kennedy. Gli azzurri sono più convinti degli avversari e nella prima frazione vanno avanti di 1 gol con Picca ma ricevono l’espulsione di Cauteruccio. Nel secondo tempo a sorpresa gli azzurri di Liguori trovano il raddoppio con una gran giocata di Raiola ma al 76esimo subiscono il gol del Parma che accorcia le distanze. Gli ultimi 10 minuti del match il Napoli gioca in 9 contro 11 per l’ingenua espulsione di Giglio, il Parma spinge tantissimo ma non riesce a trovare il gol del pari.

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise