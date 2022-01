Sconfitta che fa male per l’Under 17 del Napoli, ritorno in campo amaro dopo un mese di stop per la squadra di Liguori che non riesce mai a pungere un Perugia sempre ordinato e che ha colpito in una delle poche sortite offensive. A decidere il match è stato un rigore al 16esimo del primo tempo trasformato da Ronconi

Ecco gli Highlights del match

A cura di Russo Francesco e Salvatore Garofalo