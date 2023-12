VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Reggiana 1-2: Ecco gli highlights del match

Il Napoli Under 17 per l’ennesima volta non riesce a fare punti nella sfida contro la Reggiana con cui prima di questo match si divideva l’ultimo posto. La gara nel primo tempo è veramente poco gradevole, le due squadre pensano più a non prendere gol che a costruire trame di gioco e ne esce fuori una prima frazione che ha come unico guizzo il gol di Silipo al 40′ per il vantaggio della Reggiana. La ripresa è più frizzante con gli azzurri che giocano meglio, sono più vivaci e trovano il gol di Picca al 48esimo. La Reggiana non ci sta ed a 15 minuti dal temine trova il gol del nuovo vantaggio con Ruggeri che da pochi passi trafigge Gisondi.

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise