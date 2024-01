VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Sassuolo 0-2: Ecco gli highlights del match

Al centro Sportivo Kennedy arriva il Sassuolo che si impone per 2-0 con non poche difficoltà contro il Napoli Under 17 di mister Liguori. Entrambi i gol degli emiliani arrivano nel primo tempo, ad inizio prima frazione segna Papaserio ed all’ultimo minuto va a segno Chiricallo. Gli azzurri nella ripresa nonostante l’inferiorità numerica (espulsione di Arzillo) hanno 2 occasioni enormi per segnare con Picca che però non riesce a gonfiare la rete. Finisce 0-2 ma una buona prestazione degli azzurri che a tratti non hanno demeritato contro i più quotati avversari

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise