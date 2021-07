VIDEO IAMNAPLES – Napoli, la nuova stagione si avvicina: oggi tamponi al Maradona

Si avvicina l’inizio della nuova stagione per il nuovo Napoli targato Spalletti. Quest’oggi giro di tamponi allo stadio Diego Armando Maradona, mentre domani e dopodomani ci sarà il raduno al “Konami Center” di Castel Volturno dove gli azzurri effettueranno i test atletici e le visite mediche. Tutto ciò in preparazione della partenza per il primo ritiro pre-campionato di Dimaro-Folgarida, che prenderà il via giovedì. Presente anche il nuovo tecnico azzurro, che all’uscita si è intrattenuto con alcuni tifosi per delle foto.