VIDEO IAMNAPLES – Primavera, Frustalupi dopo il ko: “Siamo entrati molli in campo e c’è costata l’eliminazione”

Ai microfoni di Iamnaples ha parlato dopo il ko in Coppa Italia il tecnico della Primavera Frustalupi. Ecco il video e le dichiarazioni del tecnico azzurro:

“Siamo entrati un pò molli in campo, ma nonostante ciò abbiamo avuto diverse occasioni non sfruttate. Loro hanno sfruttato l’unica vera chance a disposizione dovuta ad una disattenzione, alla fine il calcio è fatto di episodi e noi abbiamo sprecato le due-tre chance a disposizione. Il secondo tempo è stato a senso unico, ma non siamo riusciti a pareggiarla. Non mi è andato giù l’atteggiamento iniziale, do una scusante ai ragazzi visto i molti cambi. Con il Benevento siamo entrati subito in gara, oggi no ed abbiamo pagato con l’eliminazione. Volevamo mettere i ragazzi che avevano giocato di meno, i ragazzi meritavano una chance e dovevamo recuperare dal match con l’Atalanta, ho preferito fare queste scelte. Purtroppo il calcio è fatto di prestazioni, non ci siamo fatti trovare pronti all’inizio e l’abbiamo pagata. Vanno fatti i complimenti al Cosenza che si è difeso bene e ci ha eliminato. Come gestire il difficile ambiente? I ragazzi hanno alti e bassi, è normale, noi dobbiamo ridurli e trovare la continuità. Oggi era una formazione nuova e non è andata bene, depressione ed esaltazione non fanno parte di noi e quest’anno è un anno di crescita dove migliorare in vista del futuro. Non parlo di singoli perchè non è giusto, soprattutto dopo una sconfitta. Si perde e si vince tutti insieme”.