VIDEO IAMNAPLES – Primavera, Frustalupi: “Poca attenzione, bisogna migliorare e fare punti nelle prossime gare”

Brutta battuta d’arresto per il Napoli Primavera, caduto in casa in uno scontro salvezza contro il Bologna (che resta dietro in classifica). Nel post partita ha parlato cosi ai nostri microfoni il tecnico degli azzurrini Nicolò Frustalupi, ecco le sue dichiarazioni:

“E’ mancata l’attenzione sul primo gol subito, in generale sia in difesa che in attacco. Bisogna rimboccarsi le maniche, sappiamo che c’è tanto da lavorare e dobbiamo fare punti nelle prossime partite. Sappiamo che si può vincere e perdere contro chiunque, tutte le gare sono difficili e bisogna mettersi il massimo della concentrazione e della grinta. Di tanto in tanto capita di pagare lo scotto del noviziato in questo campionato, non ci dobbiamo abbattere e bisogna guardare avanti”.

Poi continua: “Siamo stati lenti nei passaggi, non è facile nel calcio migliorare in questo aspetto, basta vedere la velocità palla in Serie A ed i ragazzi devono imparare a fare queste cose qui e fare meglio. Gol subiti? Qualche assenza come Hysaj, non darei la colpa alla difesa che è coperta e sta facendo bene. Se gli attaccanti pressano bene la difesa avversaria la situazione migliora, bisogna parlare di fase difensiva di tutta la squadra. Il problema sono tutte queste gare ravvicinate, si lavora poco ed è difficile. Le convocazioni nell’Under 19? Io non mi prendo meriti, i ragazzi sono stati bravissimi finora e si sono meritata la convocazione. Ora bisogna pensare al campionato, è una soddisfazione per loro e sperano vengano convocate nelle prossime. Per il Napoli è una bellissima cosa, ma serve anche fare punti. Ambrosino aveva bisogno di lavorare a livello atletico e questa convocazione non ce l’ha fatto fare”.