VIDEO IAMNAPLES – Rocco nel post gara: “Dobbiamo trovare il piacere del gol. Ora ci aspetta una settimana dura”

Bella vittoria del Napoli Primavera che regola senza particolari patemi il Bari e vince con un sacco 2 a 0. Ecco le parole al termine del match del tecnico Rocco:

“Terza vittoria consecutiva? Stiamo crescendo di partita in partita ma dobbiamo crescere ancora tanto. Abbiamo fatto un primo tempo lento nella manovra ma dopo i ragazzi hanno trovato le giocate giuste ed è andata bene. Subito nulla? La partita è stato in controllo, contro il Napoli le squadre si chiudono e siamo stati bravi a non concedere ripartenze e abbiamo gestito bene. Bravi i ragazzi ad aver creato, direi abbiamo sbagliato 3-4 gol di troppo, si devono abituare a fare gol, indipendentemente del risultato. Bisogna avere piacere del gioco e fare gol, non devono gestire ma provare ad andare avanti e fare gol”.

Allenamenti con la prima squadra? “Fa sempre piacere quando il mister chiama i ragazzi, devono essere bravi e preparati, sicuramente ci sono stati benefici individuali e devo dire che i ragazzi hanno risposto alla grande. Questa settimana avremo più tempo per preparare la trasferta di Palermo, ci aspetta una settimana complicata tra Palermo, Coppa Italia a Cremona e poi l’Avellino, bisogna imparare a gestire questi momenti. Bisogna dare spazio anche a chi ha giocato meno, bisogna trovare un equilibrio di squadra il prima possibile. Borriello? Ha dato equilibrio in queste tre partite in questa posizione, è bravo a farsi trovare tra le linee, non è un problema parlare delle singole. Malasomma? Sta facendo molto bene, deve imparare a non perdere palloni ma ha colpi importanti ed è stato bravissimo. Anche Gioielli ci sta mettendo applicazione e sta facendo bene. Lui ha avuto richieste negli ultimi giorni di mercato e poi vedremo a Gennaio. Ci sono tanti casi positivi, bisogna insistere e continuare, questi ragazzi devono prepararsi e lavorare, crescere a 360 gradi e devono maturare nelle scelte”.

