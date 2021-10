VIDEO IAMNAPLES – Spalletti incontra gli Ultras: “Vogliate bene ai calciatori, sono loro quelli importanti”

Il tifo organizzato rappresenta una parte fondamentale di tutte le tifoserie d’Italia ma quello napoletano ha inciso e incide particolarmente. E nonostante la loro assenza sugli spalti del Maradona, gli Ultras azzurri non fanno mai mancare il proprio appoggio alla squadra e lo hanno manifestato anche oggi, quando si sono presentati all’esterno dell’impianto per sostenere la squadra in vista della trasferta di domani contro la Roma.

Saputo della loro presenza, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti non ha esitato ad avere un confronto con loro per ringraziarli della vicinanza, ricordando di “difendere sempre i calciatori”. In allegato le immagini del faccia a faccia raccolte dalla redazione di IamNaples.