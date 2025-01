VIDEO – Kvara saluta Napoli: “So che siete molto dispiaciuti, ma un giorno vi racconterò tutto”

Khvicha Kvaratskhelia saluta Napoli, prima del passaggio al PSG, con un video su Instagram: “Cari napoletani, è difficile e doloroso, ma è arrivato il momento di dirci addio. Qui ho trascorso un periodo straordinario, insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili. Napoli è stata casa mia, dove grazie a ognuno di voi mi sono sentito veramente bene. Ripercorro nella mente il cammino che abbiamo fatto insieme ed è molto emozionante. Ricordo il primo gol e delle sensazioni che non dimenticherò mai. I primi passi su questo stadio, le vostre emozioni folli, i cori e l’energia, che erano sempre speciali sia in casa che in trasferta. Napoli è una città che vive di calcio e sono felice di essere stato parte di questa grande storia. Qui ho imparato tanto, sia in campo che fuori. Sono cresciuto come persona e come atleta. E’ stato un grande onore per me indossare questa maglia. Voglio ringraziare ogni persona che lavora nel club: gli allenatori, ogni membro dello staff, i miei compagni di squadra e i tifosi. Vi saluto, ma rimarrete sempre nel mio cuore e spero che un giorno ci incontreremo di nuovo. So che siete molto dispiaciuti, ma un giorno vi racconterò tutto. Voglio augurarvi successo

