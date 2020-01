VIDEO – Lobotka: ”Felice di essere qui. A Napoli e in Slovacchia, Marek è considerato un Dio. Su Gattuso dico che…”

Stanislav Lobotka si presenta. Lo fa sui canali social del Napoli con un’interessante intervista: “E’ buffo, quando ero piccoli mi è sempre piaciuto giocare con la palla. Giocavo a tennis e mi piaceva anche giocare a basket. Poi ho iniziato a giocare a calcio perché nel mio paese ci giocavano tutti. La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato molto. Poi sono cresciuto e ho continuato a fare quello che mi piace e che mi veniva meglio. Ora come oa sto vivendo un sogno. Il calcio è la mia vita, la mia passione, ma soprattutto significa fare quello che mi rende felice. Mi fa sentire libero. Cerco di essere amichevole con tutti e di dare sempre una mano.

Mi piace giocare a calcio e mi piace sempre prendere la palla. Io e Marek siamo molto amici, mi ha dato molti consigli sul calcio, mi ha insegnato tante cose, è un’ottima persona e un ottimo giocatore. Per me è un piacere poter giocare nella stessa squadra. Posso dire che è un ottimo ragazzo. Come succede quim, piace a tutti e tutti lo conoscono e sono contenti di lui. Qui a Napoli è come un dio e lo è anche il Slovacchia.

Città? Sono stato in centro un paio di giorni, è molto bello e le persone sono accoglienti. Mi ricorda la Spagna.

Gattuso è un giocatore che vedevo sempre in tv, in Champions League. Ha fatto molto bene al Milan, con cui ha vinto tanto, è una persona che trasmette emozioni, incarna lo spirito del calcio. Anche se non era molto alto, era uno dei migliori nel suo ruolo, dava molto per la squadra.

La mia vita è cambiata molto, è nata la mia piccola principessa, mi piace trascorrere del tempo con lei. Prima mi piaceva dormire, divertirmi, giocare alla Play, guardare film e trascorrere del tempo con la mia ragazza. Quando sono con lei mi piace cantare. Lei e la gemella sono entrambe cantanti ed è bellissimo ascoltarle. Sono felice per lei, mi piace la musica e sono contento quando inizia a cantare.

Sono felice di essere qui ed indossare la maglia del Napoli, ci vediamo presto allo stadio” ha concluso Lobotka.