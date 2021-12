VIDEO – Manolas osannato dai tifosi dell’Olympiacos: ecco l’accoglienza al suo arrivo

Un ritorno messo in atto in fretta e furia ha riportato Kostantinos Manolas in patria, dove oggi lo aspettava l’Olympiacos che riabbraccia dopo 7 anni (ha giocato in biancorosso dal 2012 al 2014). Dopo ore concitate, l’ormai ex difensore del Napoli è giunto nella sede del club per firmare il suo contratto e lì è stato accolto da decine di tifosi in visibilio che lo acclamavano a gran voce.

Trasferimento repentino quindi per Manolas, il quale si ridurrà nettamente l’ingaggio passando da 4,5 milioni di euro stagionali a 1,5. I partenopei, invece, percepiranno circa 1,8 milioni che l’Olympiacos pagherà in 24 mensilità.