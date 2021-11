VIDEO – Napoli, l’annuncio di Insigne: “Domenica tutti allo stadio per ricordare l’unico e inimitabile Diego”

Diego, Diego e ancora Diego. Oggi ricorre l’anniversario della sua morte, ma Napoli e il Napoli non smetteranno mai di conservarne gelosamente il ricordo. E gli omaggi al più grande della storia del calcio si terranno anche in occasione della sfida di domenica sera contro la Lazio, come annunciato da capitan Lorenzo Insigne in un video-appello postato dal club azzurro sui social.

Domenica celebriamo Diego nel suo Stadio, tutti insieme.

Domenica celebriamo Diego nel suo Stadio, tutti insieme.

Vi aspettiamo!