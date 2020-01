VIDEO – Napoli Primavera, alla scoperta del nuovo mister Angelini: romagnolo Doc che cerca il bel gioco

Il Napoli ha esonerato Baronio (CLICCA QUI) come allenatore della Primavera azzurra e al suo posto ha ingaggiato, come da noi anticipato in esclusiva (CLICCA QUI), Giuseppe Angelini (CLICCA QUI). Giuseppe Angelini è nato a Rimini il 14 marzo del 1965. E’ cresciuto calcisticamente nel Cesena dove ha esordito in Serie B nella stagione del 1983/84. Da ricordare la stagione 1986/87 dove ha ottenuto la promozione in Serie A, categoria in cui ha esordito nella stagione successiva contro il Milan, ha collezionato 15 presenze ma non è sceso in campo contro il Napoli di Maradona. Termina la carriera da calciatore nel Santarcangelo nel 2001.

Inizia la carriera da allenatore nel 2002 con il Bellaria Igea Marina. La prima soddisfazione la raggiunge con il Rovigo quando ottiene la promozione in C2 nel 2005. Nel 2009/10 è stato il vice-allenatore di Bisoli nel Cesena che ottenne la promozione in Serie A. Dopo qualche anno al Santarcangelo, ha assunto la guida tecnica degli allievi nazionali B della Juventus. Angelini è stato allenatore della Primavera del Cesena dal 2013 al 2017. Nel 2016 ha affrontato la Primavera di mister Saurini perdendo 1-0 sia all’andata che al ritorno (clicca qui per leggere la sua intervista esclusiva ad IamNaples.it da allenatore avversario). Ritorna al Santarcangelo nel 2017 dove viene esonerato. Nel 2018 giunge sulla panchina del Romagna Centro, squadra militante in Serie D. Con la rilevazione del titolo sportivo del Romagna Centro da parte della nuova società sportiva del Cesena Football Club (sorta sulle ceneri della fallita Associazione Calcio Cesena), diventa automaticamente il nuovo allenatore del Cesena. A fine stagione, nonostante la promozione in Serie C, non viene confermato alla guida del bianconeri.

Persona molto pacata e sobria ma decisa nelle sue convinzioni, in alcune interviste post gara cita anche Boskov. Ecco alcune immagini:

Negli anni della Primavera del Cesena, in 116 gare ne ha vinte 81, pareggiate 27 e perse 48 con una media punti di 1,27. Nella stagione scorsa, con la prima squadra del Cesena, ha vinto 27 gare su 42 con una media punti del 2,12.

Ha schierato il suo Cesena con il 4-2-3-1, puntando molto sull’impostazione da dietro. In questi primi giorni targati Napoli, Angelini sta lavorando sul 4-3-3 e molto sulla tecnica, vuole che i suoi ragazzi puntino tanto sul possesso palla per avere un maggior controllo della gara e dell’avversario.

Angelini esordirà come allenatore del Napoli Primavera nella trasferta insidiosa di domenica prossima contro il Torino.

DI WILLIAM SCUOTTO