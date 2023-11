VIDEO – Napoli Primavera, Tedesco: “Soddisfatti del risultato, tenevamo molto al passaggio del turno”

L’allenatore del Napoli Primavera Andrea Tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria degli azzurri in Coppa Itaoia Primavera contro il Pescara con il risultato di 3-2:

Sul passaggio del turno e sul prossimo avversario, il Lecce, come possibile motivazione per fare meglio anche in campionato:

“Tenevamo molto al passaggio del turno con le buone o con le cattive. La partita si è un po’ complicata nel secondo tempo ma è stata ben giocata. C’è stata grinta, a parte qualche momento dove bisogna migliorare la gestione, sono soddisfatto e contento anche perchè c’è stata la possibilità di far giocare chi aveva avuto meno minutaggio. Sono queste le partite dove bisogna mettersi in mostra e molti lo hanno fatto, siamo soddisfatti”.

Se si aspettava qualcosa in più dai subentrati:

“Non è mai facile subentrare, soprattutto dopo aver subito gol. Dal punto di vista emotivo puoi subirlo maggiormente. Poi soprattutto con i supplementari hanno fatto una buona prestazione. Non è facile giocare ogni tre giorni per chi magari ha più minutaggio, sono soddisfatto che ci sia stata intesa e contributo tra di loro. Il rigore è venuto fuori da un’azione abbastanza corale. C’è stata anche comunione nella battuta del rigore, significa che il gruppo si sta consolidando e questo è uno dei nostri obiettivi, anche perchè questi ragazzi devono essere pronti ad affrontare certe dinamiche di spogliatoio che vanno fuori dai discorsi di età e categoria. E’ importante vivere queste situazioni anche nella difficoltà per riuscire ad uscirne fuori, è qualcosa che voglio valorizzare insieme alla presenza dei tifosi che anche oggi ci hanno supportato e spinto. Questa è la Primavera che vogliamo vedere, con questa cornice e con questa compattezza”.

Sul primo tempo, ottimo nell’approccio, e sul finale più concreto dove forse è mancato qualcosa per chiudere la gara:

“Questo è quello che ci sta mancando dall’inizio della stagione. Dobbiamo concretizzare di più quello che creiamo, perchè poi si riaprono partite che invece dovremmo chiudere. Ci stiamo lavorando, i ragazzi sono disponibili. Quando c’è la volontà di sacrificarsi di dare una mano si concretizzare di più. Mi auguro che su questo aspetto si possa crescere. Arrivano già segnali positivi che fanno poi la differenza sull’andamento del campionato. Chiudere le partite prima che l’avversario possa riaprirla diventa determinante”.

Sulla prossima partita, con la Virtus Entella:

“Ripartiamo dal dover recuperare le energie che abbiamo speso oggi, sono molti i giocatori che hanno giocato. Faremo una giornata di recupero e poi prepareremo la partita di sabato, che per noi è importantissima in vista dell’obiettivo di campionato”.

Sugli esperimenti provati dal punto di vista degli adattamenti in campo:

“Di Lauro aveva già provato a lavorare come centrale, deve diventare una soluzione da tenere nel cassetto. Lorusso anche aveva lavorato come centravanti ma doveva migliorare su alcuni aspetti, lo sta facendo con tutta la volontà e ci sta dando soddisfazioni. Sono considerazioni che dobbiamo fare, una delle opportunità praticabili. Sono contento di questi due approcci inediti”.