VIDEO – Osimhen si presenta: “Essere a Napoli è un sogno che diventa realtà, mi ispirò a Didier Drogba”

Attraverso il profilo Twitter la SSC Napoli ha pubblicato un video dove Victor Osimhen parte dalle sue origini e racconta la sua vita:

“Sono nato e cresciuto a Lagos, mia madre è venuta a mancare dopo poco tempo e mio padre ha perso lavoro. È stato un periodo molto difficile per la mia famiglia ed io dovevo andare a vedere acqua nelle strade di Lagos per sopravvivere. È stato molto difficile, il calcio è unica speranza per me e mia famiglia, mi consente di vivere una vita dignitosa. Sono felice di dove sono ora, ho imparato a credere in me stesso. La mia infanzia è stata dura, è stata sempre una lotta e mi ha aiutato a diventare quello che sono”.

Idoli? Sono cresciuto guardando Didier Drogba, sono innamorato di come gioca ed ha avuto un impatto importante sul mio gioco. Per me essere qui è un sogno che diventa realtà, se qualcuno tre anni fa mi avesse detto che ora stavo in uno dei club più importanti al mondo non ci avrei creduto, avrei detto che sarebbe stato impossibile stare nel Napoli. Ho continuato a lavorare, il mio sogno è lavorare per diventare il giocatore africano dell’anno. Mi piacerebbe avere una mia famiglia, ma ora voglio concentrarmi sul Napoli. Razzismo? Non credo che a Napoli ci sia, non ho mai visto nulla del genere da quando sono arrivato. Per i tifosi il Napoli è la loro vita, io voglio ricambiare e dare loro quello che vogliono”.

