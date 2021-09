VIDEO – Primavera, Frustalupi ad Iamnaples.it: “E’ stata una gara a due facce, abbiamo dominato nella ripresa con una gran reazione”

Dopo il ko casalingo contro il Pescara ha parlato cosi ai microfoni di Iamnaples.it il tecnico Nicolò Frustalupi. Ecco le sue dichiarazioni:

“Andamento a due facce? Con i ragazzi è una cosa che può accadere, noi dobbiamo migliorare e limare questi difetti. Oggi siamo partiti bene, poi abbiamo fatto un errore giovanile e regalato il gol, la squadra si è disunita e quindi allungata, non veniva bene la pressione e nel primo tempo non siamo più riusciti a fare quello che volevamo. Nel secondo tempo abbiamo dominato, loro hanno fatto solo qualche contropiede ma non siamo riusciti a segnare. Il gol nel finale del primo tempo? La reazione c’è stata, il primo gol è un errore che può capitare, il secondo è stato un eurogol e poi quando stavamo crescendo abbiamo subito il terzo gol ed i ragazzi hanno visto tagliate le gambe. Dobbiamo lavorare, non ci dobbiamo abbattere, è chiaro che non volevamo questo risultato ma sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dobbiamo dimostrare di poter stare in questa categoria”.

Poi ha proseguito: “Tanti crampi? Tanti ragazzi mi hanno detto che non avevano mai lavorato sulla resistenza, tanti venivano da categorie inferiore e bisogna migliorare, ovviamente facendo in fretta. Vergara? Le assenze purtroppo ci sono, anche Iaccarino ha avuto un grave infortunio, Cioffi è rientrato da poco e non era neanche in condizione, ma ho dovuto sostituire Ambrosino. Spero che nella sosta rientri Acampa mentre per Vergara ci vorranno un paio di mesi”.

Infine: “Il secondo tempo tutti hanno fatto bene, abbiamo fatto noi la partita e c’è mancato solo il gol. Con un gol avremmo visto un finale diverso, ne sono sicuro. Purtroppo ci vuole un pò di tempo, ci sono tanti 2004 e ci vuole un pò per mettere in condizione i ragazzi per un campionato cosi intenso”.