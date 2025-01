VIDEO – Scuffet è Napoli: “Grazie per il benvenuto, su Conte…”

Come anticipato già nella mattinata di oggi – 6 gennaio 2025 -, Simone Scuffet è arrivato a Napoli per firmare il contratto che lo legherà alla club di Aurelio De Laurentiis. Manca dunque solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve per la conferma dell’operazione tra Napoli e Cagliari che riguarda la porta. Le due squadre effettueranno dunque uno scambio di prestiti, con Caprile che andrà in Sardegna per trovare minuti importanti e il portiere friulano che farà da secondo a Meret in Campania. Arrivato all’aeroporto di Capodichino nella serata di lunedì 6, il classe 1996 ha rilasciato anche le prime timide dichiarazioni. “Non ho ancora parlato con Conte, grazie per il benvenuto” Dopo una prima parte di stagione al Cagliari, con cui è sceso in campo 13 volte subendo 23 gol e mantenendo un solo clan sheet. Tornato in Italia nell’estate 2023 dopo le esperienze estere con Apoel Nicosia e Cluj, Scuffet lascia dunque Cagliari. Ora mancano solo le visite mediche e le rispettive firme sui contratti, ma il portiere ventottenne è già a Napoli. La società sarda avrà anche la possibilità di riscattare l’ex portiere del Bari. Il diritto di riscatto è fissato a 8 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com