VIDEO – Scugnizzeria in the World, assist e primo goal da professionista per Gaetano. Ancora a segno Tutino

Ecco il riassunto di questo fine settimana ricco di soddisfazioni per i giocatori di proprietà del Napoli e ceduti in prestito:

Serie B, Pescara-Cittadella 1-2 (Palmiero)

Cittadella corsaro di rigore: i veneti battono 2-1 il Pescara nell’anticipo della 24^ giornata di Serie B. Decide il gol di Iori al 75′ dal dischetto, arrivato dopo che il primo tempo si era concluso sul risultato di 1-1 (a segno Diaw e Zappa). Con questa vittoria la squadra di Venturato sale momentaneamente al settimo posto in graduatoria, a quota 36 punti, scavalcando l’Entella. Gli abruzzesi restano al decimo posto, in una classifica cortissima: -2 dai liguri in zona playoff, +5 sul Venezia in zona playout.

Palmiero: Poco presente in fase offensiva. Da un suo contrasto perso arriva il primo gol del Cittadella.

Serie B, Juve Stabia-Crotone 3-2 (Bifulco)

Colpo di testa di Bright Addae al 90’ e la Juve Stabia strappa tre punti preziosi in chiave salvezza. Risultato finale di 3-2 contro il Crotone per le vespe di Fabio Caserta. 72 minuti giocati per l’ala della Juve Stabia ma di proprietà del Napoli Alfredo Bifulco autore di una buona prestazione.

Serie B, Livorno-Cosenza 0-3 (Machach, Prezioso)

Buona la prima per Bepi Pillon che, all’esordio sulla panchina del Cosenza, vince e convince sul campo del Livorno. Successo netto quello dei Lupi, che fin dai primi minuti dimostrano di voler gestire il pallone con ordine e qualità. Manovra corale, con ritmi più che discreti e disponibilità al sacrificio e alla partecipazione da parte dei singoli. Nelle fila degli ospiti è entrato al minuto 88 il centrocampista di proprietà del Napoli classe 1996 Mario Prezioso. Solo panchina invece per Zinedine Machach.

Serie B, Venezia-Virtus Entella 2-2 (Contini)

Dionisi ha visto da vicino la possibilità di allungare concretamente dalla zona retrocessione, però un gol di Mancosu al 92′ ha spazzato via ogni sogno di gloria per i lagunari. 90 minuti e due gol subiti per il portiere classe 1996 di proprietà del Napoli ma in forza al Virtus Entella Nikita Contini.

Serie A, Lecce-Spal 2-1 (Petagna)

Era dal 2004 che il Lecce non centrava tre vittorie di fila. Quella con la Spal è maturata dopo un primo tempo equilibrato e poco spettacolare, nel quale i salentini hanno comunque trovato il vantaggio con il rigore di Mancosu al 41esimo. Nonostante il pareggio iniziale di Petagna, e un secondo tempo dove gli ospiti hanno spinto a caccia dei tre punti, la formazione di Liverani è riuscita ad uscire dal ‘Via del Mare’ con la vittoria grazie alla rete decisiva, al minuto numero 66, dello sloveno Zan Mayer. L’attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito alla Spal Andrea Petagna è andato in gol dando un briciolo di speranza alla squadra di Di Biagio che però non è riuscita a centrare l’obiettivo di fare punti. (CLICCA QUI PER VEDERE IL GOAL)

Ligue 1, Tolosa-Nizza 0-2 (Ounas)

È finita 0-2 la partita tra Tolosa e Nizza. I gol sono stati di Lees Melou e Herelle. Adam Ounas, esterno del Nizza in prestito del Napoli, ha giocato 79’ ed ha realizzato un assist.

Serie A, Udinese-Verona 0-0 (Rrahmani)

Termina 0-0 l’anticipo delle 12.30 della 24a giornata di serie A tra Udinese e Verona. Le due squadre non si fanno male e guadagnano un buon punto. I friulani fanno un passetto in avanti, a quota 26 punti, a +4 dal Genoa terzultimo, mentre gli scaligeri restano al sesto posto, salendo a quota 35. Nono risultato utile consecutivo per gli uomini di Juric, che tornano a pareggiare con lo stesso risultato con cui avevano fermato la Lazio, prima della vittoria sulla Juventus. Si affrontavano due squadre molto chiuse e abbonate allo 0-0, nonostante qualche chance e delle buone parate di Musso e Silvestri. Anche un gol annullato a De Paul, per fuorigioco. Alla fine il risultato è giusto. Rrahmaniha giocato l’intera gara ed è stato una sicurezza. La diga gialloblù gioca a memoria e tiene anche a Udine.

Serie D, Gelbinson Cilento-Nocerina 1-0 (Massa)

Sconfitta per la Nocerina contro il Gelbinson Cilento grazie al goal di Uliano. Massa, giocatore del Napoli e in prestito alla Nocerina, è rimasto in panchina per tutto il match.

Serie B, Cremonese-Trapani 5-0 (Gaetano)

Gianluca Gaetano alla prima da titolare con la Cremonese incanta e trova il suo primo gol tra i professionisti ed ovviamente anche con la maglia dei Lombardi. Il classe 2000 di proprietà del Napoli si era messo in mostra già nel primo tempo fornendo l’assist a Palombi per il gol dell’1-0 della Cremonese. Gol ed assist quindi alla prima da titolare per Gianluca Gaetano che quest’anno con la maglia azzurra aveva anche esordito in Serie a ed in Champions League. La gara tra Cremonese e Trapani è terminata 5-0 per i lombardi. (CLICCA QUI PER VEDERE IL GOAL)

Serie C, Imolese-Cesena 1-4 (Zerbin)

Tre punti fondamentali per il Cesena, che ha battuto 4 a 1 l’Imolese in trasferta. Zerbin e Caturano hanno firmato le rispettive doppiette, ma l’ultima mezzora è stata giocata con leggerezza dagli ospiti, infatti l’Imolese è riuscito a firmare un gol, non sufficiente però per riaprire la partita. La ripresa si è aperta col gol di Zerbin che fa sua la palla, approfittando di una disattenzione degli avversari, scarta Rossi e mette la sfera in rete. L’Imolese spinge, ma al 14′ arriva la doppietta anche per Caturano. Il Cesena è lesto nel recuperare l’ennesimo pallone a centrocampo: Capellini imbuca per Caturano che da posizione ravvicinata batte Rossi. Al 33′ invece ha segnato l’Imolese: bianconeri distratti dai quattro gol, quindi Marson respinge il primo tiro e fa peggio sulla ribattuta di Maniero sul suo palo. Ma ormai i tre punti erano stati messi in cassaforte dal Cesena.

Serie C, Pontedera-Giana Erminio 0-2 (Mezzoni)

Prima sconfitta interna stagionale per il Pontedera, che cade 2-0 di fronte a una Giana Erminio alla quarta vittoria di fila. Granata molto rimaneggiati tra squalifiche (Caponi e Barba) e infortuni vari (Tommasini e Semprini) e così dopo un primo tempo chiuso senza reti, in avvio di ripresa è un gran sinistro di Pinto a regalare il vantaggio agli ospiti. Il centrocampista della Giana, già ammonito, viene poi graziato poco dopo la mezzora dal direttore di gara, che non vede un vistoso fallo di mano e tre minuti più tardi De Cenco si divora l’unica palla gol creata calciando adosso a Leoni. Nel recupero finale un tocco di mano di Ropolo in area viene sanzionato con un rigore che Perna trasforma. Mezzoni sostituito nel finale. Serie C, Paganese-Rieti 3-1 (Russo) Termina 3-1 il match tra Paganese e Rieti. Due gol dell’attaccante senegalese Diop, poi l’ex Napoli Persano accorcia le distanze prima del gol di Gaeta che chiude la partita. Raffaele Russo, esterno classe 99 del Napoli è entrato nella ripresa al posto di Granata. Serie B, Empoli-Pisa 2-1 (Tutino, Ciciretti) Partita tesa, lottata su ogni singolo pallone. Il Pisa nel primo tempo si porta in vantaggio con un gran gol di Masucci, poi nella ripresa c’è la rimonta dell’Empoli: prima Frattesi, poi Tutino( nei minuti finali) fanno esplodere il Castellani. E ora l’Empoli sogna i playoff! Ciciretti è entrato al 74′ ed è andato vicino al goal. Serie C, Carrarese-Renate 2-1 (D’Ignazio)

La Carrarese soffre nel finale ma porta comunque a casa tre importantissimi punti che la avvicinano al secondo posto occupato dal Renate che, negli ultimi minuti, colpisce due pali su calcio di punizione. Mattatore di serata Nicola Valente, autore di una pregevole doppietta. D’Ignazio è rimasto in panchina per tutto il match.

