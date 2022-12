VIDEO SerieANews.com – Napoli, cena di Natale: l’obiettivo è ripartire tutti insieme:

Il Napoli ha disputato le ultime due amichevoli allo stadio Diego Armando Maradona contro Villarreal e Lille. Sono arrivate due sconfitte, una per 2-3 e una per 1-4. Sette gol subiti che hanno dato un po’ di fastidio, ma si tratta di due risultati arrivati comunque in amichevole. Perdere non fa mai piacere, e infatti la squadra di Luciano Spalletti ha voglia di ricompattarsi prima delle feste natalizie. Tutti insieme, come una vera e propria famiglia.

E infatti, i giocatori del Napoli hanno voluto organizzare una cena privata a Posillipo insieme alle rispettive famiglie. Sono presenti anche Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vice presidente del club, e anche l’allenatore, Luciano Spalletti. Una gran bella occasione per alimentare lo spirito positivo del gruppo, scambiarsi dei doni e farsi gli auguri di Natale, appunto. Si guarda al futuro con fiducia, dimenticando le due sconfitte in amichevole con Villarreal e Lille.

Napoli, ‘relax natalizio’ prima della ripartenza

Il Napoli ha svolto una sorta di ‘ritiro’ invernale in Turchia, per prepararsi al meglio per la seconda parte di stagione. Le gambe sono molto pesanti, ecco perché le sconfitte vanno contestualizzate, anche se non piacciono a nessuno. Lo ha dichiarato anche Spalletti post-Lille: le gambe non seguono ancora la mente. Normale che la condizione non sia ancora ottimale. Il 4 gennaio 2023, la sua squadra affronterà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza.

Non manca moltissimo, ma nel frattempo un po’ di relax è l’ideale per staccare un po’ la spina. Il Napoli sa di dover riposare ancora qualche altro giorno per ripartire sulla stessa lunghezza d’onda con la quale ha concluso, conquistando 41 punti in Serie A e il primo posto nel girone di Champions League. Un percorso da marziani.

Ciro Troise per SerieANews.com