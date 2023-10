Youth League, Napoli-Real Madrid: le probabili formazioni

Dopo il doppio successo tra Coppa Italia e campionato contro il Benevento e la Ternana, la Primavera del Napoli torna in campo in Youth League in una sfida d’altissimo prestigio contro l’Under 19 del Real Madrid allenata dall’ex difensore dei blancos Arbeloa (calcio d’inizio alle 14, diretta testuale su IamNaples.it e televisiva sul sito della Uefa). Il Napoli nella prima partita ha perso 1-0 a Braga con una prestazione di buon livello. In porta ci sarà Turi, Mazzone dovrebbe agire a destra come in Coppa Italia contro il Benevento, Gambardella e De Luca formeranno la coppia difensiva, Di Lauro a sinistra, Gioielli, De Chiara e Russo comporranno la mediana, D’Angelo e Vilardi cercheranno d’ispirare il centravanti Vigliotti. Tra il regolamento, che esclude per esempio Rossi e Koffi, la gestione delle energie e la presenza di D’Avino in prima squadra, Tedesco quindi dovrà fare qualche cambio.

Il Real Madrid all’esordio ha battuto 2-1 l’Union Berlino, Arbeloa anche dovrebbe proporre il 4-3-3. In porta ci sarà Gonzalez, Sanchez si muoverà sulla destra, Yusi a sinistra, Serrano e Ramon formeranno la coppia centrale di difesa. De Llanos è il play, Manuel Angel e Palacios faranno gli interni di centrocampo, il tridente offensivo sarà composto da Paulo Iago, Bravo e Yanez.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, De Chiara, Russo; D’Angelo, Vigliotti, Vilardi. All. Tedesco

REAL MADRID (4-3-3): Gonzalez, Sanchez, Serrano, Ramon, Yusi; Manuel Angel, De Llanos, Palacios; Paulo Iago, Bravo, Yanez. All. Arbeloa

A cura di Ciro Troise