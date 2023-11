La sfida tra Napoli e Union Berlino inizierà di mattina con la Youth League (calcio d’inizio alle 11, diretta testuale su IamNaples.it), s’affronteranno le formazioni Under 19. Gli azzurrini sono a caccia dei primi punti nella competizione, all’andata a Berlino è finita 4-1 per i tedeschi, capaci di ribaltare il gol iniziale di Raggioli. Il Napoli sta provando a combattere su più fronti, in campionato è reduce da due pareggi e ha bisogno di accelerare per inseguire l’obiettivo promozione, che sia diretta con il primo posto distante sei punti oppure attraverso i play-off. Gli azzurrini domenica tornano in campo in campionato, affrontano in trasferta il Pescara battuto in Coppa Italia dopo i tempi supplementari.

Tedesco varerà il turn-over, in porta ci sarà il classe ‘2007 Sorrentino, Puzone e De Crescenzo saranno gli esterni bassi, D’Avino ed Esposito formeranno la coppia centrale, D’Angelo fungerà da play, Russo e Mutanda lavoreranno da interni, il tridente sarà composto da Lorusso, Raggioli e Malasomma.

L’Union Berlino anche dovrebbe adottare il 4-3-3, Stein agirà tra i pali, Prosche e Scholz agiranno da esterni bassi, Ogbemudia e Grunweld formeranno la coppia centrale, Kermlein sarà il vertice basso con Engelbreth e Schleinitz a fare gli interni di centrocampo, Asanji è il centravanti supportato da Jurschik e Friedrich.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Sorrentino; Puzone, D’Avino, Esposito, De Crescenzo; Russo, D’Angelo, Mutanda; Lorusso, Raggioli, Malasomma. All. Tedesco

UNION BERLINO (4-3-3): Stein; Prosche, Ogbemudia, Grunweld, Scholz; Engelbreth, Kermlein, Schleinitz; Jurschik, Asanji, Friedrich. All. Grote

A cura di Ciro Troise