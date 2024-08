Zanetti a Sky: “Risultato storico. Napoli? Non era al massimo”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli: Non mi aspettavo un esordio così. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno tirato fuori una prestazione incredibile, il risultato è pesante e fa storia e sono orgoglioso di essere il loro mister. La settimana scorsa abbiamo preso una sberla in Coppa Italia, oggi invece siamo entrati in campo con personalità e carattere sfoderando una prestazione ottima, ho visto una squadra vera. Mosquera, Frese e Livramento? Non li conoscevo se non tramite video, ma ho subito notato la loro grande fame. Abbiamo e avremo alti e bassi, ma in questo match siamo riusciti a dimostrare il nostro valore. Sto allenando in uno stadio incredibile e con dei tifosi straordinari, è impossibile sbagliare la partita dal punto di vista della mentalità quando hai un tifo così, siamo riusciti a costruire una bella partita contro un Napoli che probabilmente non era al massimo, ma che dimostrerà il proprio valore e alla lunga uscirà. Per un allenatore è importante vedere cosa fanno i ragazzi in settimana e loro non si risparmiano mai. In Coppa Italia abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale e oggi hanno capito cosa correggere”.