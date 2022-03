Zanoli a Kiss Kiss: “Tanta delusione per ieri. Spalletti è fondamentale, Di Lorenzo è fortissimo”

Alessandro Zanoli, giovane calciatore del Napoli, è intervenuto alla radio ufficiale del club per parlare dei suoi obiettivi e della stagione.

Questo l’intervento di Zanoli alla radio.

“L’Italia che non va al Mondiale? Tanta delusione, purtroppo il calcio è così. Dispiace per i miei compagni, sia per quelli che erano lì che per quelli che sono dovuti rimanere qui. Quanto è importante Spalletti per me? Fondamentale per il mio percorso, sono cresciuto tanto in questo anno e gli sono molto grato. Sono sempre a disposizione per lui, mi richiama sempre negli allenamenti e per me è importante perché mi fa mantenere alta l’attenzione.

Di Lorenzo? Lui è fortissimo, uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Guardarlo giocare è per me un’ispirazione e vedere i suoi movimenti dalla panchina è molto importante. Con Giuntoli ci conosciamo da tanto, gli sono grato per la fiducia che ha in me.

Se ci crediamo nello scudetto? Per me e per tutti è un sogno, giochiamo partita dopo partita poi si vede come va. Juan Jesus è come se fosse un fratello maggiore, veniamo sempre al campo insieme e andiamo a cena insieme, anche con Petagna. Io e Juan abbiamo legato molto, siamo anche vicini nello spogliatoio. Mi fa molto piacere questa cosa, tutti i ragazzi mi hanno accolto molto bene.

Se posso giocare anche a sinistra? Sì, posso. Faccio più ruoli, ma sfrutto meglio le mie caratteristiche a destra. A sinistra so giocare ma farei più fatica. Chi è stato il mio modello da piccolo? Da bambino osservavo sempre Zambrotta ed è un modello per me.

Io sono sempre stato concentrato per rimanere qui a Napoli ed essere a disposizione di Spalletti. Quali sono i miei punti forti e dove potrei migliorare? A giudicarmi faccio fatica; il mio punto forte magari è la forza fisica, da migliorare invece c’è sempre tutto.”