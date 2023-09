Coppa Italia Primavera, Napoli-Benevento: le probabili formazioni

Continua il tour de force della Primavera del Napoli che in questo periodo sta giocando praticamente ogni tre giorni. Sabato scorso è arrivata la sconfitta interna contro il Cosenza in campionato, gli azzurrini vogliono riscattarsi in Coppa Italia Primavera contro il Benevento (calcio d’inizio alle 15, diretta testuale su IamNaples.it). Una sfida che si ripete, anche due anni fa il Napoli affrontò il Benevento ai trentaduesimi e gli azzurrini vinsero 2-0. I ragazzi di Tedesco, se passassero il turno, affronterebbero la vincente di Pescara-Ternana, la prossima avversaria della Primavera azzurra in campionato nella sfida in programma sabato alle 14. Si tratta di un percorso che potrebbe portare il Napoli ad affrontare il Lecce campione d’Italia se dovesse riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale.

Il Benevento in campionato è a punteggio pieno, ha battuto la Salernitana in trasferta e il Crotone in casa. L’allenatore è Dario Rocco, il sistema di gioco adottato è il 3-4-3. Nunziante è in prima squadra, il portiere sarà Giangregorio. Panzarino, Avolio e Marrone formeranno la difesa, Di Martino e Ciurleo agiranno sulle fasce, Carriola e Donatiello in mezzo al campo. Di Serio e Rucci saranno gli esterni offensivi, Perlingieri il centravanti.

Tedesco farà un ampio turn-over, non avrà a disposizione D’Avino che sarà con Garcia in prima squadra per la sfida contro l’Udinese. In porta ci sarà Pellino, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Esposito, Mazzone, De Luca e Stasi, Gioielli, Russo e D’Angelo sono pronti ad agire in mediana a supporto del tridente in cui dovrebbero muoversi Lorusso, Rossi e Malasomma.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Pellino; Esposito, Mazzone, De Luca, Stasi; Gioielli, Russo, D’Angelo; Lorusso, Rossi, Malasomma. All. Tedesco

BENEVENTO (3-4-3): Giangregorio; Panzarino, Avolio, Marrone; Di Martino, Carriola, Donatiello, Ciurleo; Di Serio, Perlingieri, Rucci. All. Rocco

A cura di Ciro Troise