Coppa Italia Primavera, Napoli-Lazio: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli torna in campo una settimana dopo la vittoria contro l’Ascoli che è valsa la qualificazione al secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Gli azzurrini affronteranno ancora in gara secca allo stadio “Piccolo” di Cercola la Lazio, un’altra squadra impegnata nel campionato Primavera 1 che ha anche ben figurato nelle prime due giornate.

La formazione biancoceleste ha battuto il Torino e pareggiato contro la Sampdoria, a trascinare i ragazzi di Menichini ci ha pensato il talento di Raul Moro (classe ‘2002), il giocatore di maggiore spessore della Primavera della Lazio pescato dal vivaio del Barcellona e pagato circa 8 milioni di euro. Il giocatore spagnolo ha realizzato cinque gol tra campionato e Coppa Italia e sembra uno essere dei profili più interessanti dell’intero torneo Primavera 1. Nella Lazio sono assenti per squalifica Pino e Cerbara, i biancocelesti hanno superato con sofferenza il Cosenza al primo turno, Furlanetto è stato protagonista con due rigori sventati. Nella squadra di Menichini mancheranno per infortunio Cesaroni e Adeagbo. Kais Nasri (classe ‘2002), invece, cugino del talento di Arsenal e Manchester City, svincolato dopo l’esperienza all’Anderlecht, non ha ancora ottenuto il transfer.

Menichini dovrebbe adottare il 4-3-3, Furlanetto agirà tra i pali, Novella e Tommaso Marino sono i due esterni, Pica e Franco formeranno la coppia centrale, Bertini, Andrea Marino e Czyz agiranno in mediana per supportare il tridente formato da Castigliani, Marinacci e Raul Moro.

Cascione, invece, per la prima volta si trova a gestire il doppio impegno poichè sabato gli azzurrini debutteranno in campionato sul campo del Lecce. Recupera Idasiak, che è rientrato dagli impegni con la Nazionale polacca under 19 con degli acciacchi agli adduttori e ritroverà la porta al posto di Pinto. Dovrebbe essere l’unico cambio di formazione, i dieci giocatori di movimento dovrebbero essere gli stessi che hanno rifilato un poker all’Ascoli. Barba, Guarino e D’Onofrio i tre centrali, Potenza e Romano gli esterni con Ceparano e Brando in mezzo al campo, D’Agostino, Altomare e Cioffi formeranno il tridente. Chi passa il turno tra Napoli e Lazio affronterà in trasferta in gara secca agli ottavi di finale l’Atalanta, il prossimo 16 dicembre.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Barba, Guarino, D’Onofrio; Potenza, Ceparano, Brando, Romano; D’Agostino, Altomare, Cioffi. A disp.: Pinto, Baietti, Costanzo, Virgilio, Sepe, Acampa, Iaccarino, Marrazzo, Vergara, Umile, Ambrosino. All. Emmanuel Cascione

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Novella, Pica, Franco, T. Marino; Bertini, A. Marino, Czyz; Castigliani; Raul Moro, Marinacci. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Ndrecka, Migliorati, Shehu, Ferrante, Tare. All.: Leonardo Menichini.

A cura di Ciro Troise