Coppa Italia Primavera, Napoli-Pescara 3-2 d.t.s: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli è agli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, affronterà il Lecce in trasferta. Dopo aver eliminato il Benevento, gli azzurrini hanno battuto anche il Pescara 3-2 dopo i tempi supplementari. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 7: Compie un paio di parate molto importanti soprattutto su Ndiaye, il migliore in campo del Pescara.

PUZONE 6,5: Fa una buona gara, si rende protagonista di una bella percussione con l’assist per Borriello in occasione del secondo gol. (Dal 68′ Mazzone 6,5: Ottimo impatto sulla partita, è sempre efficace nella fase di non possesso con tanti interventi provvidenziali)

GAMBARDELLA 6: Alterna un buon lavoro con qualche errore, come il controllo di palla errato che porta alla ripartenza che poteva regalare il 3-2 al Pescara, quando Dei Rocini calcia a lato.

DE LUCA 6: Protagonista di una cinquantina di minuti buoni, esce per un infortunio alla caviglia. (Dal 56′ Di Lauro 6: È un terzino sinistro adattato al centro della difesa, qualche difficoltà c’è ma fa una buona gara)

DE CRESCENZO 6,5: La prestazione è buona, alterna l’attenzione nella fase di non possesso anche con un buon lavoro a livello qualitativo.

LEGNANTE 6: Buona prova fino a quando la condizione fisica glielo consente, poi si ferma per un problema e Tedesco lo sostituisce. (Dal 68′ Gioielli 6: Stavolta ci mette un po’ di tempo ad entrare in partita, confeziona con De Chiara il pasticcio che porta alla ripartenza del 2-2 ma ha la personalità per reagire e nei supplementari è l’anima del Napoli)

BORRIELLO 7: Ottima prestazione, realizza l’assist che porta al gol di Lorusso e poi il gol del 2-o con un bel tiro a giro. (Dal 90′ Mutanda 6,5: Per lui la mezz’ora dei tempi supplementari, ha un ottimo impatto sulla partita)

DE CHIARA 6: Parte bene, offre inserimenti, aiuta nella gestione del pallone, cala un po’ nel corso della ripresa. Perde palla sull’asse con Gioielli e fa partire l’azione del momentaneo 2-2.

BALLABILE 6: Realizza dei buoni spunti, al 39′ impegna Barretta con uno spunto degno di nota e un tiro di sinistro parato. Cala un po’ nella ripresa e viene sostituito. (Dal 74′ Vilardi 7: Cambia la partita, fornisce vivacità, intensità, spunti, accelerazioni. Un suo taglio con rigore procurato regala di fatto la qualificazione al Napoli)

LORUSSO 6,5: Viene schierato in un ruolo insolito, da centravanti. Se la cava abbastanza bene, sblocca la partita di testa, si costruisce anche quella palla-gol durante la gara. Fa un po’ di fatica nel lavoro di gestione del pallone spalle alla porta ma ci sta perchè si sta cimentando in un ruolo non suo.

KOFFI 6: S’accende a tratti, al 45′ va vicino al gol ma può e deve essere più continuo durante la gara. (Dal 68′ Rossi 7: Ottimo impatto sulla partita, costruisce l’azione che porta al rigore trasformato dallo stesso attaccante ex Milan)

TEDESCO 6,5: Il Napoli è agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, un risultato che può consentire a tanti ragazzi di trovare ulteriore spazio come accaduto oggi, dare un assaggio di Primavera 1 contro il Lecce e soprattutto alimentare la fiducia in vista del campionato che rappresenta la priorità.

Dai nostri inviati a Cercola Ciro Troise e Giovanni Annunziata