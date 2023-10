Coppa Italia Primavera, Napoli-Pescara: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo il pareggio di La Spezia in campionato, scende in campo per i sedicesimi di Coppa Italia Primavera contro il Pescara (calcio d’inizio alle 15:30, diretta testuale su IamNaples.it). Chi passa il turno agli ottavi di finale (in programma il 6 dicembre) affronta in trasferta il Lecce, formazione che milita nel campionato Primavera 1 e campione d’Italia in questa categoria, penultimo, però, nel torneo in corso.

Il Pescara nel girone B del campionato Primavera 2 è penultimo a quota tre punti e nel weekend ha perso in casa contro l’Ascoli. Il Napoli e il Pescara, infatti, a stretto giro di posta, l’11 novembre s’affronteranno in campionato ma in quel caso gli azzurrini giocheranno in trasferta.

Tedesco deve gestire i continui impegni ogni tre giorni, considerando anche la Youth League che toglie molte energie. Il Napoli, infatti, finora non ha mai vinto dopo le tre gare europee. Domani ci sarà un ampio turn-over con tanti ragazzi classe ‘2006 pronti a mettersi in mostra. In porta ci sarà Turi, Puzone e De Crescenzo dovrebbero essere i due esterni bassi, Mazzone e Gambardella agiranno al centro della difesa. Gioielli sarà il play, Borriello e De Chiara sono pronti ad agire da interni di centrocampo a supporto del tridente composto da Ballabile, protagonista della giocata che avrebbe meritato il rigore netto non assegnato a La Spezia al 95′, Lorusso e Malasomma in vantaggio su Koffi.

Il Pescara, guidato da Marco Stella, dovrebbe giocare con il 3-5-2. In porta ci sarà Di Carlo, i tre centrali dovrebbero essere Giannini, Aloisi e Braccia, Berardi si muoverà sulla destra, Baldacci a sinistra, Casciano, Diabatè e Pesoli sono pronti a lavorare in mezzo al campo a supporto della coppia d’attacco composta da Zeppieri e Gatto.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Turi, Puzone, Mazzone, Gambardella, De Crescenzo; Borriello, Gioielli, De Chiara; Ballabile, Lorusso, Malasomma. All. Tedesco

PESCARA (3-5-2): Di Carlo; Giannini, Aloisi, Braccia; Berardi, Casciano, Diabatè, Pesoli, Baldacci; Zeppieri, Gatto. All. Stella

A cura di Ciro Troise