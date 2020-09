Ieri è iniziato a Castel di Sangro il ritiro della Primavera del Napoli, gli azzurrini saranno in Abruzzo fino al 6 settembre. La squadra di mister Cascione è un cantiere aperto, si cercano anche dei rinforzi per migliorare l’organico chiamato a risalire in Primavera 1. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, ci sono quattro ragazzi in prova al ritiro di Castel di Sangro: il difensore centrale classe ‘2003 senegalese Babacar Dieng e il centrocampista Contieh (‘2002), cresciuti nelle fila dell’Afro Napoli (oggi Napoli United), e tre possibili innesti in arrivo dall’Olanda. Si tratta di Maxim Van Peer, centrocampista (‘2003) che arriva dall’Under 18 del VVV-Venlo, Enoch Mastoras, attaccante classe ‘2003 cresciuto nel vivaio dell’Utrecht e Jordy Leijten, anche lui centrocampista (‘2002) che proviene dall’Under 19 dell’Asmw Ambacht.

Oggi al gruppo di Cascione si è aggiunto anche il centrocampista classe ‘2001 Sami Brando, prelevato a gennaio dall’Inter, nella scorsa annata è riuscito a portare a casa cinque presenze prima dell’interruzione dei campionati giovanili a causa della pandemia.

A cura di William Scuotto e Ciro Troise

